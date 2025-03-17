Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Taziye

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için ABD halkına taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtınanın neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA