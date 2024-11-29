Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib Açıklaması: Gerginlik Artıyor

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İdlib ve mücavir bölgedeki gelişmeler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Keçeli, "Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir. 2017 yılından bu yana, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'yle ilgili bazı mutabakatlar tesis edilmiştir. Türkiye, taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirmektedir. İdlip'e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik. Nitekim, son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olmuştur" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN SALDIRILARIN ARTIŞINI DİKKATLE İZLİYORUZ'

Yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmaması ve sivil halkın zarar görmemesinin, Türkiye bakımından büyük önem teşkil ettiğini vurgulayan Keçeli, "Diğer taraftan, mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır. Gelişmeleri, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.