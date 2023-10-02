Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı\'ndan Mescid-i Aksa açıklaması
Son Güncelleme: 02.10.2023 19:23

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyduklarını belirterek, İsrail Hükümeti'ne gerilimi artıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik son dönemde artan eylemlerden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Bakanlık, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail Hükümetine sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz." denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması - Son Dakika
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