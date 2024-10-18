Dışişleri Bakanlığı\'ndan Netanyahu\'ya Tepki

Politika

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden fotoğraf karesi paylaşarak, "Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin eli kanlı mensubu Israel Katz'ın masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden örnekler. Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Bakanlık paylaşımında birde fotoğraf karesine yer verdi. - ANKARA