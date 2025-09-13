Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığından, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA