Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

13.09.2025 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı ve hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Dışişleri Bakanlığından, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Güvenlik, Pakistan, Politika, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
İzmir’deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi İzmir'deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi
Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara ateş püskürdü: Provokasyonlarla toplumu yanıltmayın Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara ateş püskürdü: Provokasyonlarla toplumu yanıltmayın
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gerginlik Salona polis girdi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gerginlik! Salona polis girdi

17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
17:01
Galatasaray taraftarı Barış Alper’i affetti
Galatasaray taraftarı Barış Alper'i affetti
16:06
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP’li 2 isim için ihraç talebi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi
16:02
Canlı anlatım Gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım! Gol geldi ancak ofsayt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 18:32:27. #7.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.