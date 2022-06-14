Dışişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat uyarıları' açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat uyarıları' açıklaması

14.06.2022 12:29
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat uyarıları' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat uyarıları' açıklamasıDIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarılarına ilişkin, "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat uyarıları' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarılarına ilişkin, "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. İlgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, bazı ülkeler tarafından yayınlanan seyahat uyarılarıyla ilgili soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, son günlerde bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınladıklarının görüldüğünü belirterek, "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğü bir gerçektir. Terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçlar açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat uyarıları' açıklaması - Son Dakika

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