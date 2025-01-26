DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, " Sudan'ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Sudan'ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Sudan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası hukuka uyulması ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Sudan'da barış ve istikrarın tesisini mümkün kılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?