Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki Saldırıya Kınama

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, " Sudan'ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Sudan'ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Sudan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası hukuka uyulması ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Sudan'da barış ve istikrarın tesisini mümkün kılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.