Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki Saldırıya Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı, hayatını kaybedenlere taziye sundu ve yaralılara acil şifalar diledi.

26.01.2025 21:18
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, " Sudan'ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Sudan'ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Sudan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası hukuka uyulması ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Sudan'da barış ve istikrarın tesisini mümkün kılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika

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