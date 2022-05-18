Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir"

18.05.2022 13:04
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Türkiye, Kırım Tatarlarının kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarımızın yanında olmayı her daim sürdürecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, " Türkiye, Kırım Tatarlarının kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarımızın yanında olmayı her daim sürdürecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Çerkes ve Kırım Tatarlarının sürgün edilişlerinin yıl dönümlerine ilişkin soru üzerine Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin 18 Mayıs 1944 tarihinde anavatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edildiklerini belirterek şunları kaydetti:

"250 bin Kırım Tatarının büyük bir kısmı sürgün sırasında ya da sürgün edildikleri yerlerde yaşamlarını yitirmiştir. Bugün bu elim hadisenin 78. yıldönümünü anıyoruz. Türkiye, Kırım Tatarlarının kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarımızın yanında olmayı her daim sürdürecektir. 21 Mayıs ise Çerkes sürgününün 158. yıldönümü olarak anılmaktadır. Kafkas halkları 19. yüzyılda Çarlık Rusyası'nın Kafkasları istilası döneminde yüzbinlerce kayıp vermiş, sağ kalanlardan pek çoğu anayurdunu terk edip Anadolu'ya sığınmıştır. 'Çerkes Sürgünü' olarak adlandırılan bu trajedinin acısını bugün de hissediyoruz. Bu vesileyle soydaş Kırım Tatarları ile kardeş Kafkas halklarının yaşadıkları her iki trajedi sırasında hayatını kaybedenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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