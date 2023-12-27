 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı Sudan'a seyahatten kaçınma uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı Sudan'a seyahatten kaçınma uyarısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği gerekçesiyle vatandaşların zorunlu olmadıkça Sudan'a seyahat etmemelerini tavsiye etti. Türk vatandaşlarına, Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının ek uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve güvenlik tedbirlerini almaları çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sudan\'a seyahatten kaçınma uyarısı yaptı
27.12.2023 - 21:39,  Güncelleme: 21:40
Abone Ol

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların zorunlu haller dışında Sudan'a seyahatten kaçınmaları uyarasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Mevcut şartlar altında ve doğabilecek ihtimaller karşısında vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmesi istenen açıklamada, "Halen Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Hartum Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır. Halihazırda Port Sudan'da faaliyet gösteren Hartum Büyükelçiliğimiz ile +249 90 094 2738 no'lu acil durum hattından ve embassy.khartoum@mfa.gov.tr e-posta adresinden iletişim kurmak, yahut Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'yle +90 312 292 29 29 no'lu telefon üzerinden temasa geçmek mümkündür" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı, Hartum, Sudan, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sudan'a seyahatten kaçınma uyarısı yaptı - Son Dakika


21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler

Son Dakika
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
20:00 RB Leipzig, Eljif Elmas'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 22:50:56. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı Sudan'a seyahatten kaçınma uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement