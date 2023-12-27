Dışişleri Bakanlığı Sudan\'a seyahatten kaçınma uyarısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların zorunlu haller dışında Sudan'a seyahatten kaçınmaları uyarasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Mevcut şartlar altında ve doğabilecek ihtimaller karşısında vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmesi istenen açıklamada, "Halen Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Hartum Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır. Halihazırda Port Sudan'da faaliyet gösteren Hartum Büyükelçiliğimiz ile +249 90 094 2738 no'lu acil durum hattından ve embassy.khartoum@mfa.gov.tr e-posta adresinden iletişim kurmak, yahut Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'yle +90 312 292 29 29 no'lu telefon üzerinden temasa geçmek mümkündür" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA