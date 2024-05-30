Dışişleri Bakanlığı Teşkilatına Vakıf Kurulacak - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı Teşkilatına Vakıf Kurulacak

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ait vakıf kurulacak. Vakıf, Dışişleri Teşkilatını güçlendirmek ve personel temsil kabiliyetini yükseltmek amacıyla faaliyet gösterecek. Vakıf, taşınır taşınmaz mal alımı, kiralaması ve Bakanlığa bırakılması gibi yetkilere sahip olacak. Ayrıca, vakfın gelirleri bağışlar, düzenlenecek etkinlikler ve eğitim-öğretim faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerden oluşacak. Vakıf, kurulması için Bakanlık bütçesinden on milyon lira aktarılacak.

30.05.2024 00:28
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine göre Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ait vakıf kurulacak.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu teklifi kabul edildi ve yasalaştı. Kabul edilen maddelere göre, Dışişleri Teşkilatını güçlendirmek ve personel temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesi Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulacak. Vakıf taşınır taşınmaz almak, kiralamak, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen Bakanlığa bırakabilecek. Vakıf Yükseköğretim Kurumu kurabilecek.

Vakfın gelirlerini bağış ve yardımlar, vakıfça düzenlenecek konferans, seminer, ulusla ve uluslararası toplantılardan elde edilecek gelirler, vakıf tarafından verilecek hizmetlerden elde edilecek gelirler, eğitim-öğretim faaliyetlerinden sağlanacak gelirler, vize aracılık hizmetlerinden genel bütçeye aktarılacak pay düşüldükten sonra kalan kısımdan vakfa aktarılacak tutardan oluşacak.

Vakıf bağışlardan kaynaklanan veraset ve intikal vergisinden ve taşınmaz malların tapu harcı, emlak vergisi ve taşınmazlara ait vergi ve harçlardan muaf olacak.

Vakfın kurulması amacıyla Bakanlık bütçesinden on milyon lira aktarılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Teşkilatına Vakıf Kurulacak - Son Dakika

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