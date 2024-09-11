Yagi Tayfunu'na Türkiye'den Başsağlığı Mesajı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'da meydana gelen Yagi Tayfunu nedeniyle yaşanan can kayıplarından dolayı Vietnam halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vietnam'da etkili olan Yagi Tayfunu nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Vietnam halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA