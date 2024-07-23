Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'ya Taziye Mesajı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da meydana gelen toprak kaymasında 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Etiyopya'da yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Etiyopya halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA