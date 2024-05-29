Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İngiltere heyetini kabul etti - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İngiltere heyetini kabul etti

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İngiltere heyetini kabul etti

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'de bulunan İngiltere Muhafazakar Parti milletvekilleri ve iş insanlarından oluşan heyeti kabul etti. Oktay, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ve İngiltere'nin stratejik ortak ve NATO müttefiki olarak sık sık düzenlediği üst düzey temaslardan memnuniyet duyduklarını belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara ulaştığını ifade eden Oktay, serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin ertelendiğini ancak seçimlerden sonra yeni bir tarih belirlenmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türk Hava Yolları'nın Airbus uçakları satın almasının iki ülke arasındaki güçlü işbirliğinin bir kanıtı olduğunu vurguladı.

29.05.2024 16:29
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Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Yunus Emre Enstitüsünün davetiyle Türkiye'de bulunan İngiltere Muhafazakar Parti milletvekilleri ve iş insanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Oktay, kabulde yaptığı konuşmada, heyeti ağırlamanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti.

İki stratejik ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye ve İngiltere'nin sık sık düzenlediği üst düzey temaslardan memnuniyet duyduklarını aktaran Oktay, "Bunları parlamentolar arası ilişkiler ve ziyaretlerle tamamlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz şubatta komisyonumuzun İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyaret faydalı olmuştur. Ziyaretinizin iş ve siyasi ilişkilerimizi güçlendirmek için iyi bir fırsat teşkil ettiğine inanıyorum." dedi.

Oktay, İngiltere'nin Türkiye için kilit bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Geçen yıl yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek için hala büyük bir alan olduğuna inanıyoruz. Haziranda yapılması planlanan serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin yaklaşan seçimler nedeniyle İngiltere tarafından ertelendiği bilgisini aldık. Müzakere sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için seçimlerden kısa bir süre sonra karşılıklı olarak yeni bir tarih belirlenmesini umuyoruz. Çünkü serbest ticaret anlaşmasına sahip olmak iş dünyası için kesinlikle bambaşka fırsatlar sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Türk Hava Yolları'nın 220 adet Airbus uçağı satın almasına ilişkin son anlaşmanın iki ülke arasındaki güçlü işbirliğinin bir başka kanıtı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ticari ve ekonomik ilişkilere önem veriyoruz. İngiltere ile enerji konusunda stratejik bir bakış açısıyla daha fazla ilişki kurmaya hazırız. Temiz enerji, küçük modüler reaktörler, yenilenebilir enerji, açık deniz rüzgar hidrojen enerji verimliliği, Hazar Havzası ve Orta Doğu'dan ilave kapasitelerle Güney Gaz Koridoru'nun güçlendirilmesi gibi bir dizi konuda İngiltere ile çalışmaya hazırız."

Kaynak: AA

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