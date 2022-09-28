Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan Alman vekile tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan Alman vekile tepki

28.09.2022 11:13
Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan Alman vekile tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve FDP Milletvekili Wolfgang Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlü saldırısını şiddetle kınıyorum. Gündem olmak için bilinçli bir şekilde tercih edilen bu zehirli dil, insanlık için büyük tehdittir. Ayrıca Kubicki'nin bu hadsizliği, Avrupalı siyasetçiler için de bir turnusol kağıdıdır. Demokrasiyi, siyasette ahlak ve erdem gibi değerleri yalnız nutuk çekerken malzeme etmek yerine, eylemlerinizde de bu değerlerden yararlanmanızı tavsiye ederim" dedi.


YORUMLAR
500
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel'den TREDAŞ'a ziyaret AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel'den TREDAŞ'a ziyaret
Kaynak: DHA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Milletvekili, AK Parti, Almanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan Alman vekile tepki - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
17:18 CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı
17:10 Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı
16:52 Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı
16:49 Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi
16:25 Ümit Karan FK teknik direktörü Özge İnpınar, Türkiye'de kadın futbolunu değerlendirdi
16:15 Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 17:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan Alman vekile tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement