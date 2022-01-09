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Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırıya kınama - Son Dakika

Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırıya kınama

09.01.2022 09:09
Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 100'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 100'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen saldırılarda yüzü aşkın sivilin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırıya kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırıya kınama - Son Dakika
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