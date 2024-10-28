Dışişleri'nden Özbekistan Seçimleri Yorumu

Politika

Dışişleri Bakanlığı, 27 Ekim'de Özbekistan'da yapılan Ali Meclis seçim sonuçlarının kardeş ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da düzenlenen Ali Meclis seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Özbekistan'da 27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen Ali Meclis seçimlerinin huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizden gözlemcilerin de katıldığı seçimin sonuçlarının kardeş Özbekistan için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA