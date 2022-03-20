Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a saldırıları kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a saldırıları kınadı

20.03.2022 15:37
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu konuda Suudi Arabistan'la dayanışma içinde bulunuyoruz" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Husiler, Suudi Arabistan'da drone saldırısı düzenledi Husiler, Suudi Arabistan'da drone saldırısı düzenledi Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda 1,6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda 1,6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Rusya Savunma Bakanlığı: 'Kiev, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırı planlıyor' Rusya Savunma Bakanlığı: 'Kiev, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırı planlıyor'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a saldırıları kınadı - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:45 Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi! Çalışmalar devam ediyor
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 16:12:36. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a saldırıları kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement