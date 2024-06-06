Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'deki Hac Organizasyonu ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'deki Hac Organizasyonu ekiplerini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'de görev alan ekip başkanlarını ziyaret ederek yürütülen hizmetleri inceledi. Başkan Erbaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ile diğer yetkililerle birlikte ziyaretleri gerçekleştirdi.

06.06.2024 21:14
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın 2024 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'de ekip başkanlıklarını ziyaret ederek yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

Hac için Mekke'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlık tarafından Türk hacı adaylarına verilen hizmetleri incelemek üzere 2024 Hac Organizasyonu'nda görev alan ekip başkanlarını ziyaret etti.

Başkan Erbaş, Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Mustafa Asiltürk, Fetva ve İrşat Ekip Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ile Denetim, Gözetim ve Rehberlik Ekip Başkanı Dr. Dursun Aygün'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde Başkan Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Doç. Dr. Burhan İşliyen, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti. - MEKKE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'deki Hac Organizasyonu ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

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