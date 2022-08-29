Diyanet İşleri Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

29.08.2022 20:10
Diyanet İşleri Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkanlıktan yayımlanan mesajda, her yıl ağustos ayında nice zaferlere şahitlik etmiş bir millet olarak tarihe damga vuran kahramanlıkların yeniden hatırlandığı belirtildi.

Bu sene 100. yılı kutlanan 30 Ağustos Zaferi'nin de büyük kahramanların öncülüğünde, güçlü ve kararlı bir ordu ile milletin inancı, vatanı, değerleri ve özgürlüğü uğruna ortaya koyduğu onurlu bir mücadelenin adı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğini, özgürlüğümüzü simgeleyen ay yıldızlı bayrağı­mızın gönderden asla indirilemeyeceğini ve asırlardır gök kubbemizde yankılanan ezan seslerinin asla susturulamayacağını bütün cihana ilan eden yeniden diriliş fermanıdır. Bu büyük zaferin elde edilmesinde milletimizin en büyük dayanağı ve gücü ise şüphesiz ki Allah'a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen üstün karakteri, mukaddesatı uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan güçlü inancı olmuştur."

"Zafer, yeni hedeflere kararlı adımlarla yürünmesinin ifadesi"

Açıklamada, 30 Ağustos Zaferi'nin ayrıca milletin yeni hedeflere doğru kararlı adımlarla yürümesinin bir ifadesi olduğu bildirildi.

Aziz milletin inancı, ülkesi ve devletinin bekası için canıyla, malıyla fedakarlık yapmasını, bu uğurda tek bir yürek olarak kenetlenmesini her zaman bildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutmamak gerekir ki zaferlerle dolu tarihimizi gururla anmamızı anlamlı kılan, ondan gerekli dersleri çıkarabilmektir. 30 Ağustos Zaferi de elbette bugüne ve geleceğe dair bizlere oldukça önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu meyanda, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, her daim milletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan bizler için düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluk kabul edilmelidir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve bu toprakları vatan haline getiren ecdadımızı, şükran ve minnetle yad ediyoruz.

Geçmişten bugüne dinimiz, vatanımız, milletimiz, ezan ve bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Yüce Allah, birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza buyursun, daim kılsın. Bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etsin."

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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