Diyanet'ten Sözcü'ye Tepki: Hukuki İşlem Başlatılacak - Son Dakika
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Politika

Diyanet'ten Sözcü'ye Tepki: Hukuki İşlem Başlatılacak

Diyanet, Sözcü Gazetesi'nin çarpıtıcı haberi üzerine hukuki işlem başlatacağını açıkladı.

05.01.2025 19:03
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi'nde "Ekmek Yiyin, Doyun" başlığıyla yayımlanan haber hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde "Ekmek Yiyin, Doyun" başlığıyla verilen haberin yalan ve çarpıtma bir haber olduğu belirtilerek, "Haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacaktır. Gazetedeki habere konu edilen yazı, Diyanet İşleri Başkanımızın 2013 yılında Başbakanlık Genelgesi'yle başlatılan 'Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası' kapsamında kaleme aldığı 'Ülkemizde Ekmek İsrafının Ulaştığı Boyut' başlıklı bir yazıdır. İlgili yazı, bundan tam 12 yıl önce Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Aylık Fikir ve Araştırma Dergisi'nde, daha sonra da Sayın Başkanımızın yazılarından oluşan ve 2019 yılında yayımlanan 'Ramazan Günlükleri' kitabında neşredilmiştir. Yazıda bilimsel verilerden istifade edilerek ekmek israfının önlenmesinin önemi anlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü Gazetesi, haberinde 'Ali Erbaş vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü' gibi ifadeler kullanılarak büyük yalan ve çarpıtmaya imza atmıştır. Yazının hiçbir yerinde bu ifadeyi çağrıştıracak bir bölüm bulunmamaktadır. Söz konusu ifade tamamen gazetenin uydurmasıdır. Bundan tam 12 yıl önce yazılmış 'ekmek israfının önlenmesinin önemi'nden bahseden yazı Sözcü Gazetesi tarafından sanki bugün yeni yazılmış gibi gösterilmiş ve yazıda hiç yer almayan bir ifade uydurularak haber başlığı yapılmak suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır. Daha önce de defalarca Başkanlığımız ve Sayın Başkanımızla ilgili yalan ve çarpıtma haberler yapan Sözcü Gazetesi'nin bir kez daha Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için art niyetli ve maksatlı haber yaptığı görülmektedir. Haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyanet'ten Sözcü'ye Tepki: Hukuki İşlem Başlatılacak - Son Dakika

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