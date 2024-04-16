Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları Birimleri Ziyaret Etti

Politika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, belediye birimleri ve DİSKİ Genel Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, belediye bünyesinde kentin farklı noktalarında hizmet veren birimler ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerdeki personeli ziyaret etti. Birim amirleri ve personel tarafından karşılanan başkanlar, birimlerin işleyişleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı istasyonların ziyareti sırasında konuşan Başkan Serra Bucak, bugün itibari ile belediyenin dış birimlerini görmek ve personelle tanışmak istediklerini kaydederek, İtfaiye'nin zor bir alan olduğunu, birimin desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Personel ziyaretlerinde konuşan DBB Başkanı Doğan Hatun ise, DİSKİ'nin başta içme suyu olmak üzere altyapı ve kanalizasyon çalışmalarıyla kenti kent eden bir yapı olduğunu belirterek, DİSKİ'nin önemi, gelişmesi ve aksamadan topluma hizmet etmesi gerektiğinin farkında olduklarını söyledi.

Kentin temiz içme suyu ve altyapısı için mükemmel şekilde ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapacaklarını ifade eden Hatun, "Bu konuda biraz özverili, biraz geleceğe yatırım ve biraz da kentin sorunlarını gideren projeler üzerinde çalışacağız. Biz kırsal ilçeler ve köyler için insanlara şu sözü verdik. 5 yıl içinde bir siyasi partinin suyu propaganda aracına dönüştürmeyecek bir sistem kuracağız. Birlikte çalışmamız ve birlikte üretmemiz gerekiyor. Mümkün mertebe 5 yıl içinde Diyarbakır'ın 17 ilçesinde hiçbir köyün su sorunu diye bir şey kalmayacak. O yüzden bu 5 yıl biraz yorucu olacak. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" dedi. - DİYARBAKIR