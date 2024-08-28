Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin için Psikososyal Destek çalışmaları devam ediyor

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı mahallede Psikososyal Destek (PSD) Ekiplerinin çalışmalar yaptığını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki evladımız Narin'in ailesine kavuşması en büyük temennimiz. Bakanlık olarak ilk günden beri ailemizin yanındayız. Olaydan etkilenen mahalle sakini yavrularımız ve aileleri için Psikososyal Destek Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor."