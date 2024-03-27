Diyarbakır'da yaşlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "20 yıldır seninle beraberim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşlı teyzeyle samimi sohbeti dikkat çekti
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti.
Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet eden Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum" dedi.
Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim" ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana" ifadelerini kullandı.
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