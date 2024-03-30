Diyarbakır'da Yerel Seçimler İçin 3 Bin 975 Sandık Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Diyarbakır'da Yerel Seçimler İçin 3 Bin 975 Sandık Kuruldu

Diyarbakır\'da Yerel Seçimler İçin 3 Bin 975 Sandık Kuruldu

Türkiye genelinde yapılacak olan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Diyarbakır'da 3 bin 975 sandık kuruldu. Diyarbakır'da 1 milyon 160 bin 320 vatandaşın oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıklar hazırlandı. En fazla oy kullanılacak ilçe 274 bin 650, en az oy kullanacak ilçe ise 9 bin 981 olarak belirlendi.

30.03.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde yarın yapılacak olan yerel seçimler için Diyarbakır'da 3 bin 975 sandık kuruldu.

Türkiye'de yarın 5 yılda bir yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için hazırlıklar tamamlandı. Diyarbakır'da 1 milyon 160 bin 320 vatandaşın okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve 7'si seyyar olmak üzere 3 bin 975 sandık kuruldu.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Sabri Kün İlkokulunda görevliler oy kullanılacak sandık numaralarını görünür şekilde kapı ve duvarlara astı. Kabin ve sandıklar ise sınıflara yerleştirildi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat edenlerin evlerinden alınıp oy kullanacakları okula götürüleceği öğrenildi. Verilere göre ise en fazla oyun kullanılacağı ilçe 274 bin 650 olarak açıklanırken, en az oy kullanacak ilçe 9 bin 981'le Kocaköy olacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyarbakır'da Yerel Seçimler İçin 3 Bin 975 Sandık Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'da seçim çalışmasını tamamladı
    17:08 Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'da seçim çalışmasını tamamladı

    Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile seçim çalışmasını tamamladı. Baş, vatandaşları yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.

  • Bolu'da 239 bin 169 seçmen sandığa gidecek: Hazırlıklar tamamlandı
    17:03 Bolu'da 239 bin 169 seçmen sandığa gidecek: Hazırlıklar tamamlandı

    Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.

  • Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Ankara-Sivas hızlı tren hattı Trabzon'a da gelecek
    17:01 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Ankara-Sivas hızlı tren hattı Trabzon'a da gelecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının açıldığını ve şimdi Kırıkkale'den Çorum'a olan kesimin ihalesinin yapıldığını belirterek, bu trenin Kırıkkale'den yola çıkarak Trabzon'a da geleceğini söyledi. Uraloğlu, Trabzon'da yapılan altyapı projeleri ve hizmetler hakkında bilgi verdi ve vatandaşlardan destek istedi.

  • Muş İl Nüfus Müdürlüğü seçim günü açık olacak
    17:00 Muş İl Nüfus Müdürlüğü seçim günü açık olacak

    Muş'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla Muş İl Nüfus Müdürlüğü bugün ve yarın açık olacak. Seçim dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için randevusuz olarak işlemler yapılacak. Ayrıca fotoğrafsız kimlikleri olan vatandaşlara geçici fotoğraflı kimlik belgesi verilecek. Nüfus müdürlükleri, seçim günü de açık olacak ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına hizmet verecektir.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan:
    17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u bu hale düşürenler utansın"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göngören'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ederek, İstanbul'un kaynaklarının yağmalandığını ve seçime hazırlananların olduğunu belirtti. Ayrıca deprem konusunda önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı ve İstanbul'un yeniden dinamizmine kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi.


16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:46 Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti
13:41 Malezya’da “Allah“ yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı Malezya'da "Allah" yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
12:29 Çankırı’da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis 3 kişi yaralandı Çankırı'da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 17:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yerel Seçimler İçin 3 Bin 975 Sandık Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement