Diyarbakır\'da Yerel Seçimler İçin 3 Bin 975 Sandık Kuruldu

Türkiye genelinde yarın yapılacak olan yerel seçimler için Diyarbakır'da 3 bin 975 sandık kuruldu.
Türkiye'de yarın 5 yılda bir yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için hazırlıklar tamamlandı. Diyarbakır'da 1 milyon 160 bin 320 vatandaşın okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve 7'si seyyar olmak üzere 3 bin 975 sandık kuruldu.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Sabri Kün İlkokulunda görevliler oy kullanılacak sandık numaralarını görünür şekilde kapı ve duvarlara astı. Kabin ve sandıklar ise sınıflara yerleştirildi.
Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat edenlerin evlerinden alınıp oy kullanacakları okula götürüleceği öğrenildi. Verilere göre ise en fazla oyun kullanılacağı ilçe 274 bin 650 olarak açıklanırken, en az oy kullanacak ilçe 9 bin 981'le Kocaköy olacak. - DİYARBAKIR
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile seçim çalışmasını tamamladı. Baş, vatandaşları yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.
Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının açıldığını ve şimdi Kırıkkale'den Çorum'a olan kesimin ihalesinin yapıldığını belirterek, bu trenin Kırıkkale'den yola çıkarak Trabzon'a da geleceğini söyledi. Uraloğlu, Trabzon'da yapılan altyapı projeleri ve hizmetler hakkında bilgi verdi ve vatandaşlardan destek istedi.
Muş'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla Muş İl Nüfus Müdürlüğü bugün ve yarın açık olacak. Seçim dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için randevusuz olarak işlemler yapılacak. Ayrıca fotoğrafsız kimlikleri olan vatandaşlara geçici fotoğraflı kimlik belgesi verilecek. Nüfus müdürlükleri, seçim günü de açık olacak ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına hizmet verecektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göngören'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ederek, İstanbul'un kaynaklarının yağmalandığını ve seçime hazırlananların olduğunu belirtti. Ayrıca deprem konusunda önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı ve İstanbul'un yeniden dinamizmine kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi.
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