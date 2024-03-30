Diyarbakır\'da Yerel Seçimler İçin 3 Bin 975 Sandık Kuruldu

Politika

Türkiye genelinde yarın yapılacak olan yerel seçimler için Diyarbakır'da 3 bin 975 sandık kuruldu.

Türkiye'de yarın 5 yılda bir yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için hazırlıklar tamamlandı. Diyarbakır'da 1 milyon 160 bin 320 vatandaşın okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve 7'si seyyar olmak üzere 3 bin 975 sandık kuruldu.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Sabri Kün İlkokulunda görevliler oy kullanılacak sandık numaralarını görünür şekilde kapı ve duvarlara astı. Kabin ve sandıklar ise sınıflara yerleştirildi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat edenlerin evlerinden alınıp oy kullanacakları okula götürüleceği öğrenildi. Verilere göre ise en fazla oyun kullanılacağı ilçe 274 bin 650 olarak açıklanırken, en az oy kullanacak ilçe 9 bin 981'le Kocaköy olacak. - DİYARBAKIR