Doğal Gaz Desteği Reformu - Son Dakika
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Doğal Gaz Desteği Reformu

Doğal Gaz Desteği Reformu
17.07.2026 16:55
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Bakan Bayraktar, devletin doğal gaz sübvansiyonunda ihtiyaç sahiplerini ayıracak değişim olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, devletin konutlarda kullanılan doğal gaz faturalarının sübvanse edilmesi uygulamasına yönelik yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi olanla olmayanın ayrılmasına yönelik değişikliğe gidileceğini belirtti.

Bir dizi temaslarda bulunduğu Amasya'da Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip yaptığı konuşmada başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere doğal gaz desteğinin devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, "Desteğe ihtiyaç duyan dar gelirli vatandaşımız, sabit gelirli, en düşük emekli maaşı alan kesimlerimize de o destekleri biraz daha artırarak verelim. Öbür tarafa verdiğiniz zaman yalıda oturan adamın da evindeki doğal gazın yüzde 50'sini karşıladığın zaman bütçe imkanları ona göre azalıyor. Dolayısıyla bu destekler herkesi bu kapsama almaya pandemi döneminde başlamıştı. İnşallah bunu da zaman içerisinde değişikliğe uğratacağız" dedi.

Hazinenin çok önemli bir yükü yüklenmesiyle halkın artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarından korunmasına gayret edildiğinin altını çizen Bayraktar, "Dolayısıyla da oraya da çok önemli bir katkımız, desteğimiz var. Olmaya da devam edecek. Sadece şunu söylüyoruz. İhtiyaç sahibi olanla olmayanı biraz ayıralım. İhtiyacı olmayan, faturasının ne olduğundan bile haberi olmayan kişiyle, yani üst gelir grubunda geliri yüksek olan kişiyle gruba tekrar devletin ilave bir desteğinin olmasına gerek olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'deki 17 milyon hane Karadeniz gazından kullanacak"

Karadeniz'de keşfedilen gazın üretimini 2026 yılı sonuna kadar iki kata çıkaracaklarının altını çizen Bayraktar, "8 milyon haneye yetecek kadar doğalgazı 2027 yılı başından itibaren üretir hale geleceğiz. 2028'e geldiğimizde bu rakamı 4 katına çıkaracağız. Türkiye'deki 17 milyon hane artık doğal gazı kendi gazımız olan Karadeniz gazından kullanacak. Yetmedi; yurt dışında, Somali'de petrol arıyoruz. Pakistan'da arayacağız. Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kafkas coğrafyasında Türkiye'nin yoğun çabaları var. Bunlarla beraber inşallah dışa bağımlığı bitirdiğimizde Türkiye ekonomik anlamda çok daha güçlü, kalkınmış bir ülke olacak. Bütün bunları yapabilmemizin yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Çok güçlü bir siyasi irade ve istikrara sahip olmamızdan geçiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu alanlardan birinin de kömür olduğunu vurgulayan Alparslan Bayraktar, "Türkiye senede yaklaşık 40 milyon ton kömür ithal ediyor. Burada kömür var. Türkiye'nin başka şehirlerinde de var. 'Kömürümüzü toprağın altında bırakmayalım, çıkaralım' diyoruz. Karşımıza bir sürü işler çıkıyor. Çevre adı altında. Çoğunlukla çevreyi, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı istismar ederek bu işe karşı olanlar var" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Doğal Gaz Desteği Reformu - Son Dakika

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