Doğal Şehirler Birliği Ekim Toplantısı Kuşadası'nda Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Doğal Şehirler Birliği Ekim Toplantısı Kuşadası'nda Gerçekleşti

Doğal Şehirler Birliği Ekim Toplantısı Kuşadası\'nda Gerçekleşti

Doğal Şehirler Birliği'nin Ekim ayı toplantısına katılan belediye başkanları, Kuşadası'ndaki doğal güzellikler ve kültürel merkezleri gezdi. UNESCO Dünya Mirası Güvercinada Kalesi ve yeni Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'ni ziyaret eden heyet, kentin tarihi ve turistik değerlerine hayran kaldı.

27.10.2024 00:45  Güncelleme: 00:47
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Doğal Şehirler Birliği'nin Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak için Kuşadası'na gelen belediye başkanları ve meclis üyeleri, Başkan Ömer Günel'le birlikte kentin sahip olduğu doğal güzellikler ile kültür, sanat ve eğitim merkezlerini gezdi. Kenti tanıtmak için düzenlenen gezide birlik başkanları UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi'nde yer alan Güvercinada Kalesi ve yeni kurulan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'ne hayran kaldı.

Kuşadası Belediyesi, kurucu üyesi olduğu Doğal Şehirler Birliği Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıdan sonra birliğe üye olan belediye başkanları, Kuşadası'nda bulunan birçok kültürel, tarihi ve turistik rotayı gezdi. Heyete Kuşadası Belediye Başkanı ve aynı zamanda Doğal Şehirler Birliği Başkanı olan Ömer Günel de eşlik etti. Gezi kapsamında Doğal Şehirler Birliği'ne üye belediye başkanlarının ilk durağı, Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği ve Meta iş birliğinde kurulan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi oldu. Burada Kuşadası Belediyesi Proje Yöneticisi Burcu Kanbal, heyete merkezde düzenlenen seminer ve eğitimler hakkında bilgi verdi. Heyet daha sonra Kuşadası Belediyesi'nde görev yapan Sanat Tarihçi Ersin Serçek ile birlikte UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi'nde yer alan Güvercinada Kalesi'ni ve yeni kurulan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'ni gezdi. Her iki yere de hayran kalan belediye başkanları, yapılan tekne turuyla da Kuşadası'nın birbirinden güzel koylarını görme fırsatı buldu. Ada Modern Sanat Galerisi ve Rosemary Anı Evi'ni de ziyaret eden belediye başkanları ve meclis üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Doğal Şehirler Birliği'ne üye belediye başkanları ve meclis üyelerini Kuşadası'nda ağırladıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Kentimizin güzelliklerini ve projelerini tanıtmak için organize ettiğimiz geziye eşlik eden tüm birlik üyelerimize teşekkür ederim. Bizler için hem misafirlerimizi keyifle ağırladığımız hem de Kuşadası'nı kendilerine tanıttığımız verimli bir hafta sonu oldu. Birliğimizi her geçen gün büyüterek güçlendireceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Doğal Şehirler Birliği Ekim Toplantısı Kuşadası'nda Gerçekleşti - Son Dakika

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