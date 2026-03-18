Doğan Bekin: İran İçin Mekik Diplomasisi Gerekiyor

18.03.2026 15:18
Yeniden Refah Partisi Milletvekili Bekin, İran'daki ateşin sönmesi için hükümete mekik diplomasisi önerdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Hükümetin İran'daki ateşin sönmesi için bir an önce mekik diplomasisini başlatması gerekir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, bu saldırıların ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin'e yönelik enerji ve ekonomi ağırlıklı kuşatıcı hamlelerinin bir parçası olduğunu söyledi.

ABD yönetiminin Venezuela'ya karşı yürüttüğü politikaların da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bekin, ABD'nin enerji kaynaklarının güvenliğini tamamen kendi kontrolü altına almak ve bu kaynakları Çin'e karşı baskı unsuruna dönüştürebilmek amacıyla kısa vadede sonuç alabilme vehmine kapıldığını belirtti.

Bekin, ABD'nin bu amaç için Siyonist İsrail ile İran'a saldırdığını, bu saldırının sadece İran'ı değil, tüm bölgeyi yeniden istikrarsızlığa, kaos ortamına ve yıkıma mahkum ettiğini vurguladı.

ABD'nin saldırılarına gerekçe gösterdiği nükleer silah konusunun ABD müttefikleri tarafından da kabul görmediğine dikkati çeken Bekin, şöyle konuştu:

"ABD, 11 Eylül 2001 tarihinde New York Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan terör saldırılarını gerekçe göstererek ve kitle imha silahlarının varlığına ilişkin iddialarla Irak'ı işgal etmişti. Ancak Irak'ta böyle bir durumun söz konusu olmadığı daha sonra açığa çıkmıştı."

ABD Başkanı Trump da benzer şekilde İsrail ile hareket eden Evanjelist Siyonistlerin etkisiyle 'İran'a karşı saldırı düzenlemesek, İran bizlere nükleer saldırıda bulunacaktı' şeklindeki açıklaması her türlü gerçeklikten uzak, ham ve hayal bir görüşü yansıtmaktadır.

Bir savunma paktı NATO'yu işin içine sokma gayreti de NATO üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun ABD'ye yönelik saldırı olmadığı, aksine ABD'nin tek taraflı olarak bağımsız ve egemen bir ülke İran'a saldırı düzenlediği gerçeğinden hareketle Trump'ın yardım isteğine sıcak bakmadıklarını görmek mümkündür."

Bekin, Türkiye'ye de büyük sorumluluklar düştüğünü, hükümetin ABD'nin baskılarına boyun eğmemesi gerektiğini belirtti.

Orta Doğu'nun istikrarının temel taşı olan Türkiye'nin bağımsızlığı ve tarafsızlığının her zaman için büyük bir önem teşkil ettiğini vurgulayan Bekin, şöyle devam etti:

"Türkiye bütün Orta Doğu ülkelerine ağabeylik yapabilecek güç ve potansiyele sahiptir. İran'ın da beklentisi Türkiye'nin hiçbir şekilde ABD politikalarına teşne olmaması ve müdahalede bulunmaması şeklindedir. Temenni ediyoruz ki bu ateş bir an önce sona erer ve yeniden İran'ın istikrarlı bir şekilde kalkınmasının önünü açacak hamleler atılır. Hükümetin İran'daki ateşin sönmesi için bir an önce mekik diplomasisini başlatması gerekir."

Kaynak: AA

Advertisement
