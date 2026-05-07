Doğan\'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Biz önümüzdeki günlerde sürecin ivme kazanmasına ilişkin bazı gelişmeler olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin güçlenmesini ve demokratik siyaset alanının genişlemesini önemsediklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bu gök kubbe altında Kürt meselesinin çözümüne, bunun nasıl olabileceğine, muhataplığına dair tüm sözler söylendi. Taraflar da biz de biliyoruz siyaset kurumu olarak yapılması gerekenleri. Önümüzdeki dönemde bunları yapmak gerekiyor. Sessiz kalmak değil aksine ses vermek, bu sesi güçlendirmek, bu siyasal iradeyi açık ve cesur bir biçimde ortaya koymak gerekiyor. Biz önümüzdeki günlerde sürecin ivme kazanmasına ilişkin bazı gelişmeler olmasını temenni ediyoruz."

Doğan ayrıca Süper Lig'e yükselen Amedspor'u kutladı.