Doğanşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Doğanşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Başkan Durali Zelyurt başkanlığında gerçekleştirildi.
Doğanşehir Belediyesi yeni hizmet binasında yapılan toplantıda konuşan, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, mevcut dönemin son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydederek, belediye meclis üyelerine bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Yeni dönem meclis üyesi adaylarına da çalışmalarında başarılar dileyen Zelyurt, meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - MALATYA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülke kurmak için çalıştıklarını ifade etti. Yücel, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacaklarını da sözlerine ekledi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da düzenlenen mitinge katılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmalarına destek verdi. Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve Kökten için oy istedi. Otgöz, Muğla'yı 25 yıldır yöneten CHP'li belediye başkanının başarısızlığını vurgulayarak, AK belediyecilik ile Muğla ve ilçelerini donatacaklarını belirtti. Ayrıca Fethiye'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat üzerine İzmir polisi, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskın yapılarak 6 kişi gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Ayrıca MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri devam etmektedir.
Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son 2 ayda Ardahan'da terör propagandası yapan 7 kişinin yakalandığı ve 10 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. Ayrıca, bir organizatör tutuklandı. Valilik, kentin güvenlik ve asayişinin sağlanması için suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını ve onları etkisiz hale getirmekte kararlı olduklarını belirtti. Bakan Yerlikaya, Konya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman'a destek istedi.
AK Parti Siverek adayı Ali Murat Bucak, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan diyaloğunu anlatarak 'Hiç bilmiyorduk, vali var, kaymakam var… Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel öyle güzel…' ifadelerini kullandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan ve cezaevindeki örgüt mensuplarına para yatırdıkları öne sürülen 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca, terör örgütü MLKP ve TKP/ML'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da sosyal medya hesaplarından örgütü ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
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