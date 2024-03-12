Doğubayazıt Belediyesi İşçilerine Yüzde 49,25 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Doğubayazıt Belediyesi İşçilerine Yüzde 49,25 Oranında Zam Yapıldı

Doğubayazıt Belediyesi İşçilerine Yüzde 49,25 Oranında Zam Yapıldı

Doğubayazıt Belediyesi ve Ağrı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan protokolle işçilere yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. İşçilerin maaşlarındaki bu zam kararı büyük bir memnuniyetle karşılandı.

12.03.2024 13:30  Güncelleme: 13:35
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Doğubayazıt Belediyesinde çalışan işçilere yapılan zam oranı belli oldu. İşçilerin maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Doğubayazıt Belediyesi ve Ağrı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan protokolle yüzde 49,25 oranındaki zam kabul edildi. Maaş zammı belediye işçileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, belediye çalışanları Başkan Yıldız Acar'ı ayakta alkışladı.

Hizmet iş Sendikası'nın çalışanlara verdiği yemekte açıklama yapan Belediye Başkanı Acar, "Eşit hakka eşit ücret ilkesi ile Memurun aldığı zammı işçilere de verdiğini açıkladı. Böylelikle ilklerin belediyesi olan Doğubayazıt belediyesi, bu anlamda da farkını yine ortaya koyduk" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Doğubayazıt Belediyesi İşçilerine Yüzde 49,25 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika

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