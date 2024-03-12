Doğubayazıt Belediyesi İşçilerine Yüzde 49,25 Oranında Zam Yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Barosu'nu Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Barosu'nu ziyaret ederek, avukatlarla bir araya geldi. Seçer, Mersin Adliyesi'nin fiziksel koşullarının yetersiz olduğunu belirtti ve baroya bağlı bir sosyal tesis oluşturmak istediklerini söyledi. Ayrıca Seçer, Mersin'in demografik yapısı nedeniyle sosyal belediyecilik politikalarını ön plana çıkardıklarını ve Mersin Barosu ile birçok konuda ortak çalıştıklarını ifade etti.