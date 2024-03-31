Doğudaki 32 ilde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

CHP Bilecik Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Vatandaşlara Oy Kullanma ve Sandıklara Sahip Çıkma Çağrısı Yaptı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlara oy kullanmaları ve sandıklara sahip çıkmaları çağrısı yaptı. Tüzün, Bilecik'te sandığa katılım oranının yüksek olacağını tahmin ettiklerini belirtirken; Subaşı ise oy kullanmayan vatandaşları sandığa oy kullanmaya ve saat 17:00'den sonra sandıklara sahip çıkmaya davet etti.