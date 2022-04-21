Domaniç'te "Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı" - Son Dakika
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Domaniç'te "Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı"

21.04.2022 23:53
Domaniç'te "Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı"

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca "Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı" düzenlendiği bildirildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca "Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı" düzenlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun," AK Parti Domaniç İlçe Başkanlığımızca teşkilatlarımızın yoğun katılımlarıyla, "Daraltılmış İlçe Danışma Toplantımızı" Genel Merkez MKYK Üyemiz 24. Dönem Denizli Milletvekilimiz Nurcan Dalbudak'ında katılımlarıyla gerçekleştirdik. Teşkilatlarımızın tüm kademeleriyle 2023 hedeflerimizi projelerimizi planladığımız toplantımızda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Domaniç'te Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı
Domaniç'te Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı
Domaniç'te Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı
Domaniç'te Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı
Domaniç'te Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı

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Hisarcık, AK Parti, Kütahya, Domaniç, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Domaniç'te 'Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domaniç'te "Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı" - Son Dakika
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