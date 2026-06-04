Dönmez'den Tepebaşı Meclisi'nde Yaşanan Gelişmelere Tepki

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Tepebaşı Belediye Meclisi'nde yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

Dönmez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Tepebaşı Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin meclis üyelerine yapılan organize saygısızlığı kabul etmediklerini bildirdi.

Demokratik kurumların işlevinin farklı seslerin aynı çatı altında özgürce var olabilmesi olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Seçilmiş bir temsilcinin kürsüdeki sözünün engellenmesi, bu işlevin ruhuna aykırıdır. Tepebaşı Belediyesi'nin yargı süreciyle gündemde olduğu böyle bir dönemde bu görüntüyle karşılaşmak ayrıca üzücüdür. Kamuoyunu yakından ilgilendiren böyle bir meselede, halkın temsilcisinin dinlenmesi ve sükünetle yanıtlanması beklenirken sergilenen tutum, demokratik olgunlukla bağdaşmamaktadır. Susturulan söz, başka zeminlerde daha güçlü yankılanır. Meclis üyelerimizin haklı duruşunun yanındayız."