Döşemealtı Belediyesi'nde 1.4 Milyar TL Borç Açıklandı - Son Dakika
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Politika

Döşemealtı Belediyesi'nde 1.4 Milyar TL Borç Açıklandı

Döşemealtı Belediyesi\'nde 1.4 Milyar TL Borç Açıklandı

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'ne CHP'den başkan seçilen Menderes Dal ve yönetimi, kendinden önceki CHP'li yönetimden devraldıkları 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruş borcu açıkladı.

30.04.2024 19:48  Güncelleme: 19:55
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Antalya'nın Döşemealtı Belediyesine CHP'den başkan seçilen Menderes Dal ve yönetimi, kendinden önceki CHP'li yönetimden 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruş borcun olduğuna dair pankartı belediye binasına astı.

31 Mart seçimlerinde Döşemealtı Belediyesi kazanan CHP'li Menderes Dal ve yönetimi, kendilerinden önce iki dönem belediyeyi yöneten yine CHP'li Başkan Turgay Genç ve yönetiminden devraldıkları mali tablonun bulunduğu pankartı belediye binasının girişine astı.

Yeni yönetim, tahakkuka bağlanmış emanetlerde bekleyen borçlar, esnaf-müteahhit, personel, kamulaştırma, kurum borçları ve kredilerin yer aldığı tabloda belediyenin toplam borcunun 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruş olduğunu gösterir pankartla vatandaşı bilgilendirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Döşemealtı Belediyesi'nde 1.4 Milyar TL Borç Açıklandı - Son Dakika
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