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DP Milletvekili Altıntaş: En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli - Son Dakika
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DP Milletvekili Altıntaş: En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, emekli maaşlarıyla ilgili masaya getirilebilecek asgari teklifin, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi olabileceğini söyledi. Altıntaş, işçi, memur, dul ve yetimler için hayatın zehir olduğunu ifade ederek, emeklilerin sefalet içinde olduğunu dile getirdi. Emekli maaşının emeğin karşılığı olduğunu vurgulayan Altıntaş, emekli aylıklarının 2003'ten bu yana düşüş yaşadığını belirtti ve en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini savundu.

DP Milletvekili Altıntaş: En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli
09.01.2024 - 11:23,
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Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, emekli maaşlarıyla ilgili masaya getirilebilecek asgari teklifin, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi olabileceğini söyledi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işçi, memur, dul ve yetimler, çiftçiler için hayatın zehir olduğunu ifade etti.

İşçi ve memur emeklileri ile dul ve yetimlerin feryat ettiğini belirten Altıntaş, "AK Parti iktidarları sayesinde dünyanın en fakir emeklilerinin yaşadığı bir ülke haline geldik. Emekliler, açlığa ve sefalete mecbur bırakılmıştır. Biz, Demokrat Parti olarak buna şiddetle itiraz ediyoruz." diye konuştu.

Emekli maaşının, emekliye verilecek bir lütuf değil, emeğinin karşılığı kazandığı bir hak olduğunu anlatan Altıntaş, işçi ve memur emeklilerine farklı oranlarda zam yapılmasını eleştirdi.

Oluşan farkın giderilmesi gerektiğini savunan Altıntaş, 2003'te asgari ücretin yüzde 36 üzerinde olan emekli aylıklarının 2023'te asgari ücretin yüzde 28 altına düştüğünü kaydetti.

Altıntaş, emeklilerin sefalet içinde olduğunu dile getirerek, "Masaya getirilebilecek asgari teklif, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi olmalıdır. Emekli maaşı kademeli olarak artırılmalı, 2003 yılında olduğu gibi asgari ücretin en az yüzde 30 üzerine çıkarılmalıdır." dedi.

Kaynak: AA
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