DSİ Genel Müdürü: Siyanürlü malzemenin Fırat Nehri'ne inmesinin önü kesildi - Son Dakika
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Politika

DSİ Genel Müdürü: Siyanürlü malzemenin Fırat Nehri'ne inmesinin önü kesildi

DSİ Genel Müdürü: Siyanürlü malzemenin Fırat Nehri\'ne inmesinin önü kesildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından alınan tedbirlerle siyanürlü malzemenin Sabırlar Deresi havzasını terk etmesinin, Fırat Nehri'ne inmesinin önünün kesildiğini bildirdi. Balta, Meclis Araştırma Komisyonunda yaptığı sunumda, alınan tedbirlerin bölgede uygulandığını ve siyanürlü malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellendiğini belirtti.

06.05.2024 13:31
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından alınan tedbirlerle siyanürlü malzemenin Sabırlar Deresi havzasını terk etmesinin, Fırat Nehri'ne inmesinin önünün kesildiğini bildirdi.

Balta, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yaptı.

Altın madeninde yaşanan toprak kaymasının ardından bölgeye hareket ettiklerini aktaran Balta, ocağın bulunduğu alandaki çalışmaları anlattı.

Mehmet Akif Balta, bölgede ilgili bakanlıklarla toplantılar gerçekleştirdiklerini, sahada incelemeler yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlk etapta 7 ana başlıkta tedbirler paketi belirlendi. Bunların bir kısmı acil tedbirlerdi. Siyanürlü malzemenin, toprağın, suyun, akışkan haldeki sıvının alınan tedbirler sayesinde Sabırlar Deresi havzasını terk etmesi engellenmiş ve Fırat Nehri'ne, Bağıştaş Barajı'na inmesinin önü kesilmiş durumdadır. Tedbirler paketi halen sahada uygulanmaya devam edilmektedir."

Daha sonra Genel Müdür Balta ile Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DSİ Genel Müdürü: Siyanürlü malzemenin Fırat Nehri'ne inmesinin önü kesildi - Son Dakika

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