DSP Genel Başkanı Aksakal, Ecevit'i vefatının 20. yılında rahmetle andı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in fikirleri, mücadelesi ve bıraktığı değerli miras daima yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Aksakal, yayımladığı mesajda, Ecevit'i vefatının 20. yılında saygı, rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Bülent Ecevit'in dürüstlüğü, mütevazı yaşamı, engin devlet tecrübesi, sarsılmaz iradesi ve koşulsuz vatan sevgisiyle Türk siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Kendisine oy versin ya da vermesin, toplumun her kesiminin takdirini kazanmış, temiz siyasetin, adaletin ve dürüstlüğün simgesi olmuştur. Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in fikirleri, mücadelesi ve bıraktığı değerli miras daima yaşayacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."