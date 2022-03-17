DSP Genel Başkanı Aksakal, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

DSP Genel Başkanı Aksakal, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

17.03.2022 09:54
DSP Genel Başkanı Aksakal, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim kanunu teklifine ilişkin, "Meclis'te yer alan siyasi partilerin tamamı seçim barajını kaldırma taahhüdünde bulunmuşlardı, bu söz yerine getirilmeli ve diğer hususlarda da düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim kanunu teklifine ilişkin, "Meclis'te yer alan siyasi partilerin tamamı seçim barajını kaldırma taahhüdünde bulunmuşlardı, bu söz yerine getirilmeli ve diğer hususlarda da düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanarak Meclis'e getirilen "Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Söz konusu teklifi "Dağ fare doğurmuştur." diyerek niteleyen Aksakal, parti olarak yasa değişikliklerinin konuşulmaya başlandığı süreçte hazırladıkları kapsamlı bir çalışmayı Meclis'te bulunan siyasi partilere, Adalet Bakanı'na, TBMM Başkanı'na ve Cumhurbaşkanı'na ilettiklerini hatırlattı.

Hazırladıkları çalışmada, seçim barajının tamamen kaldırılmasının yanında, Hazine yardımının hakça paylaşımı, siyasetin finansmanının şeffaflaşması, milli bakiye ve tercihli oy sistemi gibi seçenekler bulunduğunu aktaran Aksakal, şunları kaydetti:

"Oysa demokrasi geleneğimizin güçlendirilmesi ve 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.' ilkesinin tam olarak hayata geçirilmesi ancak toplumun tümünün parlamentoda temsil edilmesiyle anlam kazanabilir. Mevcut değişiklik teklifine göre az bir farkla yüzde 7 oy oranının altında kalacak her bir parti, yaklaşık 4 milyon seçmenin iradesinin Meclis'e yansımaması sonucunu doğuracaktır ki bu karar en hafif deyimiyle halkın siyasetten uzak tutulması amacına hizmet eder. Meclis'te yer alan siyasi partilerin tamamı seçim barajını kaldırma taahhüdünde bulunmuşlardı, öncelikle bu söz yerine getirilmeli ve diğer hususlarda da düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır."

YORUMLAR
500
Muhalefetten Seçim Barajı Teklifine Tepkiler Muhalefetten Seçim Barajı Teklifine Tepkiler MHP'li Öztürk: 'Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi temsilde adaletin güçlendirmesini hedefliyor' MHP'li Öztürk: 'Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi temsilde adaletin güçlendirmesini hedefliyor'

Milliyetçi Hareket Partisi, cumhurbaşkanı, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
18:56 Rus medyasında istifa dalgası! Savaş suçlarıyla yargılanmaktan korkuyorlar
22:12 Hackerlar, 20 milyon Rus'a aynı mesajı gönderdiler: İşte o mesajda yazılanlar!
05:41 Muhsin Bayrak, Chelsea'yi almak için 1 milyar pound'ı nakit verecek!
09:12 Barış görüşmeleri savaşı hafifletmedi! Ukrayna, Rus askerlerini taşıyan kamyona bazuka ile saldırı düzenledi
21:24 Melitopol Belediye Başkanı Fedorov, 9 Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement