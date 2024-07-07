DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mihalıççıklılar Günü ve Kiraz Festivali'ne katıldı

Politika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 44. Mihalıççıklılar Günü ve Kiraz Festivali'ne iştirak etti.

Mihalıççık Kalburcu Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Aksakal, insanoğlunun mutluluğunun üretmekten ve ürettiğinin karşılığını almaktan geçtiğini söyledi.

Aksakal, Mihalıççık'ın, sevginin başkenti ve Yunus Emre'nin dergahı olduğunu belirterek, Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım, Sevelim, sevilelim, Dünya kimseye kalmaz." sözlerini hatırlattı.

Üreticilere emeklerinin karşılığı ürünlerinin ve kazançlarının bol olması dileğinde bulunan Aksakal'a, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Aydemir ve Ejder Onursal da eşlik etti.

Etkinliğe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve Mihalıççık Kaymakamı Ayberk Aydoğan katıldı.

Üreticilerin yetiştirdikleri kirazları ve diğer meyveleri satışa sunduğu festivalde, yerel sanatçılar şarkılarını seslendirdi.