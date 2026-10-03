DTSO'da tek listeli seçimde Mavi Liste'nin adayı Kaya 9 bin 946 üyenin oyunu bekliyor - Son Dakika
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DTSO'da tek listeli seçimde Mavi Liste'nin adayı Kaya 9 bin 946 üyenin oyunu bekliyor

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DTSO\'da tek listeli seçimde Mavi Liste\'nin adayı Kaya 9 bin 946 üyenin oyunu bekliyor
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DTSO'da Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimi için Yenişehir'deki Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda oy verme işlemi 09.00'da başladı. 26 bin 515 üyeli odada 9 bin 946 üye 17.00'ye kadar oy kullanacak; mevcut Başkan Mehmet Kaya, Mavi Liste ile tek aday olarak seçime girdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimi başladı. 26 bin 515 üyesi bulunan DTSO'da, seçme ve seçilme hakkına sahip 9 bin 946 üye oy kullanacak.

Oy verme işlemi Yenişehir ilçesi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda saat 09.00'da başladı ve 17.00'ye kadar devam edecek. DTSO'nun güncel verilerine göre odanın 15 bin 52 faal, 11 bin 463 askıda olmak üzere toplam 26 bin 515 üyesi bulunuyor. Seçimde mevcut DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Mavi Liste ile yeniden başkanlığa aday oldu. Kaya, seçimlerde üyelerin karşısına Mavi Liste ile çıkarken, bu seçimde tek liste yarışıyor. Tek listenin bulunduğu seçimlerde gözler, gün sonunda sandıklardan çıkacak sonuçlara çevrildi.

Mehmet Kaya, ilk defa tek adayla seçime gidildiğini söyledi. Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bence oldukça önemli. Süreç anlamında önemli. Çünkü biliyorsunuz, ülkemizde 40 yıllık bir çatışma sürecinden sonra bir barış iklimi hakim oldu. Bu da Kürt sorununun özellikle çözülmesinde çok önemli bir aşama. Burada tabii şunu hep ifade ediyoruz. Bölge bu çatışmalı süreçten çok fazla çekti. Özellikle ekonomik tahribat, beyin göçü, sermaye göçü gibi birçok sorun yaşandı beraberinde. Şimdi bugün burada, özellikle seçim öncesi yaptığımız çalışmalarda, iş camiasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerde, istişarelerde bu dönem Diyarbakır'da tek liste ve mevcut yönetimin değişiklikle devam etmesi gibi bir kent mutabakatı sağlandı. Bu kent için oldukça önemli. Tarihinde bir ilk ve oldukça önemli."

Kaynak: İHA
Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi OdasıMehmet KayaYenişehirPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: DTSO'da tek listeli seçimde Mavi Liste'nin adayı Kaya 9 bin 946 üyenin oyunu bekliyor - Son Dakika
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