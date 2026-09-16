Duterte, UCM'de 18 ay sonra ilk kez bizzat hakim karşısında - Son Dakika
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Duterte, UCM'de 18 ay sonra ilk kez bizzat hakim karşısında

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Duterte, UCM\'de 18 ay sonra ilk kez bizzat hakim karşısında
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Filipinler'in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, insanlığa karşı suç işlemekle yargılandığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ilk kez bizzat hakim karşısına çıktı. 81 yaşındaki Duterte, 30 Kasım'da başlaması beklenen dava öncesi düzenlenen ön duruşmaya katıldı ve konuşma yapmadı.

Filipinler'in eski devlet başkanı Rodrigo Duterte, 18 ay önce Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevk edilmesinden bu yana ilk kez mahkeme salonunda hazır bulundu.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, insanlığa karşı suç işlemekle yargılandığı Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Filipinler'de 2016-2022 yılları arasında devlet başkanlığı yapan 81 yaşındaki Duterte, 30 Kasım'da başlaması beklenen davanın başlangıcından önce düzenlenen ön duruşmaya katıldı. Duterte, ön duruşmada konuşma yapmadı.

Hakkındaki suçlamalar

Savcılar tarafından "uyuşturucuyla mücadele" kapsamında 1 Kasım 2011 ile 16 Mart 2019 tarihleri ??arasında Filipinler'de çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan Duterte'nin insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu iddia edilmişti. Duterte, Mart 2025'te Filipinler'de tutuklanarak yargılanmak üzere Lahey'e getirilmiş, UCM'de düzenlenen duruşmaya video bağlantısı aracılığıyla katılmıştı. Ocak ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimleri, Duterte'nin sağlık durumunun duruşmaları takip edebilecek kadar iyi olduğunu belirterek gözaltı merkezinden video bağlantısıyla değil, bizzat mahkemede hazır bulunması gerektiğini belirtmişti.

Duterte, uyuşturucu kullanıcılarını ve satıcılarını hedef alan ölüm mangaları kurmak, finanse etmek ve silahlandırmakla suçlanıyor. Duterte ise suçlamaları reddederek uyuşturucuyla mücadele operasyonunun bir parçası olarak polise yalnızca meşru müdafaa emri verdiğini savunuyor.

Duterte devlet başkanlığından önce Davao Belediye Başkanlığı ve Davao Belediye Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Duterte ayrıca iddiaya göre ilgili eylemin gerçekleştiği sırada Davao Ölüm Timi'nin kurucusu ve başkanıydı.

Kaynak: İHA
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