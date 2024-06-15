Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi'yi tebrik etti - Son Dakika
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Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi'yi tebrik etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart Yerel seçimlerinde en yüksek oy oranını alan AK Partili Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi'yi ziyaret ederek tebriklerini iletti. Özlü, Sübekçi'ye iş birliği teklifinde bulunarak Gümüşova'nın gelişimi için çalışacaklarını belirtti.

15.06.2024 09:49
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31 Mart Yerel seçimlerinde Düzce'de en yüksek oy oranını alan AK Partili Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi'ye Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de AK Parti adına en yüksek oy oranını alarak Belediye Başkanı seçilen Kenan Sübekçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Seçim zaferinin ardından kendisine AK Parti belediyeciliği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Özlü, ilçe de vizyoner hizmetlerin donatılması için çalışmalara başlayan Başkan Sübekçi'ye teşekkürlerini ileterek, "İş birliği halinde beraber çalışarak Gümüşova'yı en güzel yerlere taşıyacağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi'yi tebrik etti - Son Dakika

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