Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Müteahhitler Birliği'ne Yanıt - Son Dakika
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Politika

Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Müteahhitler Birliği'ne Yanıt

Düzce Belediye Başkanı Özlü\'den Müteahhitler Birliği\'ne Yanıt
02.07.2025 15:44  Güncelleme: 15:46
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, müteahhitlerin hidrofor ve su depoları konusundaki açıklamalarına karşı Düzce Müteahhitler Birliği'ne yanıt vererek, eleştirilerin haksız ve gereksiz olduğunu belirtti. Özlü, hırsız kelimesi kullanmadığını ve müteahhitlerle sürekli iletişimde olduğunu vurguladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği müteahhitlerin hidrofor ve su depoları hakkındaki tasarruflarına karşılık Düzce Müteahhitler Birliği'nden yapılan açıklamaya yanıt vererek "Cevabımda asla ve kat'a hırsız kelimesi geçmemiştir. Müteahhitler Birliği'nin bu açıklaması yersiz, gereksiz bir açıklamadır" dedi.

Başkan Faruk Özlü, bir televizyon programında gündeme getirdiği ve müteahhitlerin, iskan belgelerini aldıktan sonra yaptıkları binanın projesinde yer alan su deposu ve hidroforu sökmesi konusuna karşılık açıklama yapan Düzce Müteahhitler Birliği'ne yanıt verdi. Başkan Özlü, hiç kimseyi itham etmediğinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

"Bir televizyon programında bana sorulan bir soru üzerine verdiğim cevapta asla ve kat'a hırsız kelimesi geçmemiştir, ağzımdan hırsız kelimesi çıkmamıştır. Ancak daha sonra Müteahhitler Birliği'nin yaptığı açıklama ve bu açıklamaya istinaden bir başka yerel televizyonda 'Düzceli müteahhitler hırsız değil' demek aslında belki biraz ağır olacak ama; yarası olan gocunur. Ben hırsız demedim, hırsız varsa da söylerim. Hırsız olanları da savcılığa veririm. Dolayısıyla Müteahhitler Birliği'nin bu açıklaması yersiz, gereksiz bir açıklamadır."

"Her ay toplantı yapıyor, istişare ediyoruz"

Düzce Müteahhitler Birliği yönetimi ve başkanı ile sık sık bir araya geldiklerinin altını çizen Başkan Özlü, kendisine danışmadan yapılan talihsiz açıklamanın bir işgüzarlık eseri olduğunu da belirterek, "Müteahhitler Birliği, mensupları ve yöneticileri ile bundan bir hafta kadar önce bir toplantı yaptık. Bu toplantının konusu önümüzdeki dönemde Düzce'de yapacağımız işleri kendileri ile paylaşmamızdı. Orada kendileri ile her ay bir toplantı yaparak paylaşmaya devam edeceğimizi de ifade ettim. Ben, kendi iş adamlarımıza, müteahhitlerimize hangi şartlarda hangi kelimelerle ifade etmem gerektiğini çok iyi biliyorum. Böyle bir konu varsa başkana sesleniyorum; her zaman görüşüyoruz. Beni arayıp, biz böyle bir şey duyduk aslı nedir diye bana sorabilirdi. Bu konuda bir işgüzarlık var. Şunu tekrar ifade ediyorum ki; yarası olan gocunur" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Politika Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Müteahhitler Birliği'ne Yanıt - Son Dakika

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