Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı

04.04.2022 21:40
Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı

Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı birinci birleşimi 25 gündem maddesiyle gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı birinci birleşimi 25 gündem maddesiyle gerçekleştirildi. Başkan vekilliği koltuğuna Hüdaver Gösterişli oturdu.

Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı birinci oturumu gerçekleştirildi. Meclisin birinci başkan vekili seçimi yapılarak teklif edilen Hüdaver Gösterişli Başkan Vekili olarak meclisi yönetmeye hak kazandı. Mecliste ayrıca İlknur Yıldırım Acar, İlknur Acar ve Murat Aydın encümen üyeleri olarak seçildi.

Komisyonlara üyeler seçildi

Düzce Belediye Meclisi Nisan ayında Plan ve Bütçe Komisyonuna Bayram Ali Kubilay, Leyla Ağan, Cemil Aksoy, Hüseyin Çifçi ve Ender Çakar seçildi.

İmar Komisyonunda Ergin Çelikağ, Nurullah Yıldız, Erdem Akalın, Ömer Ardahan ve Erkan Dinçer yer alacak.

5 yıllık İmar Programı Komisyonu üyeleri ise Hasan Küçük, Güler Güneş, Ahmet Çalışkan, Ayhan Seyyar ve Mehmet Gönültaş oldu.

Meclis ayrıca yeni bir komisyonu da kurarak üyelerini belirledi. Yeni kurulan Hukuk Komisyonunun ilk üyeleri Ergin Çelikağ, İlknur Yıldırım Acar, Burak Coşkun, Emre Güleç ve Ayhan Cicu oldu.

Şirketler yetki aldı

Düzce Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında belediye iştirak şirketleri olan Belka İnsan Kaynakları, Düzce Belediyesi Turizm İşletmeleri, Beltaş İnşaat, Ulaşım Hizmetleri ve Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri anonim şirketlerinin yeni yönetimleri yetkilerini meclis üyelerinde aldı.

Meclis 25 gündem maddesinin görüşülmesinin ardından 7 Nisan Perşembe günü saat 14.00'de toplanmak üzere sona erdi. - DÜZCE

Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı
Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı
Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı

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Murat Aydın, Nisan, Düzce, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika


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