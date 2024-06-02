Düzce'de 2 mahallede seçim yenilendi: Yaşamını yitiren muhtarı unutmadılar - Son Dakika
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Politika

Düzce'de 2 mahallede seçim yenilendi: Yaşamını yitiren muhtarı unutmadılar

Düzce'de 2 mahallede seçim yenilendi: Yaşamını yitiren muhtarı unutmadılar Düzce'de Şehit Murat Demir Mahallesi'nde oy sandıklarından birinde muhtarlık ve azalık pusulalarının bulunmaması, Ağa Mahallesi'nde ise muhtar Murat Demir'in seçimlerden 20 gün sonra vefat etmesi sebebiyle sandıklar...

02.06.2024 23:31
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Düzce'de 2 mahallede seçim yenilendi: Yaşamını yitiren muhtarı unutmadılar

DÜZCE - Düzce'de Şehit Murat Demir Mahallesi'nde oy sandıklarından birinde muhtarlık ve azalık pusulalarının bulunmaması, Ağa Mahallesi'nde ise muhtar Murat Demir'in seçimlerden 20 gün sonra vefat etmesi sebebiyle sandıklar yeniden kuruldu.

Konuralp mevkisinde bulunan Şehit Murat Demir Mahallesi'ndeki 1378 nolu sandıkta muhtarlık ve azalık oy pusulaları bulunmaması, Ağa Mahallesi'nde ise muhtar Nesim Zengin'in seçimlerden 20 gün sonra vefat etmesi nedeniyle Merkez İlçe Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Şehit Murat Demir Mahallesi'ndeki Konuralp Ortaokulu'nda kurulan sandıklarda 2 bin 700 seçmen, muhtarını belirlemek için sandık başına gitti. 6 sandıkta sabah saatlerinden itibaren oyların kullanmaya başlandığı mahallede; Recep Aktepe, Mehmet Fatih Bayraktar ve Muhterem Aktepe yarışıyor.

Vefat eden muhtar unutulmadı

Merkeze bağlı Ağa Mahallesinde ise muhtar Nesim Zengin, seçimlerden 20 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Ağa Mahallesi'nde bulunan Rıza Malatyalı Ortaokulu'nda kurulan 9 sandıkta 2 bin 892 seçmen, adaylar Cemil Tanrıver ve Ekrem Zengin arasından muhtarlarını belirleyecekler.

Öte yandan, mahalle sakinleri yaşamını yitiren muhtarı unutmadı. Araçlarına Nesim Zengin'in fotoğrafını asan mahalle sakinleri, "Emanetin emanetimizdir. Seni asla unutmayacağız" yazılı afişleri astılar.

Kaynak: İHA

Murat Demir, Düzce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Düzce'de 2 mahallede seçim yenilendi: Yaşamını yitiren muhtarı unutmadılar - Son Dakika

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