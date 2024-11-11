DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.
Aksakal, Düzce depreminin 25. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:
"12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu acı günde bir kez daha hatırlıyoruz ki depreme hazırlıklı olmak, dayanışma içinde yaralarımızı sarmak hepimizin sorumluluğu. Unutmadık, unutturmayacağız."
Son Dakika › Politika › Düzce Depremi'nin 25. Yılı - Son Dakika
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