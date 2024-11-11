Düzce Depremi'nin 25. Yılı

Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.

Aksakal, Düzce depreminin 25. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu acı günde bir kez daha hatırlıyoruz ki depreme hazırlıklı olmak, dayanışma içinde yaralarımızı sarmak hepimizin sorumluluğu. Unutmadık, unutturmayacağız."