İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri devam eden 908 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek dört ayrı charter seferlerle ülkelerine gönderilecek.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün düzensiz göçle mücadelesi aralıksız sürüyor. Türkiye'ye yasadışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Malatya Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › 227 düzensiz göçmenler sınır dışı edildi - Son Dakika

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