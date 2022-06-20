Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer görevden alındı - Son Dakika
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Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer görevden alındı

20.06.2022 14:43
Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer görevden alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Metin Tunçer, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından görevden alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Metin Tunçer, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından görevden alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan bir başkan yardımcısı, iki daire müdürü ve bir personeli açığa almıştı. Son olarak ise Edremit Belediye Başkanı Metin Tunçer'in görevden istifası istenildi. Tuncer istifa etmeyince Belediye Başkanı Arslan tarafından görevden alındı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Selman Hasan Arslan, Balıkesir, Edremit, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer görevden alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer görevden alındı - Son Dakika
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