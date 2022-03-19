Edremit Belediyesi kendi elektriğini üretecek - Son Dakika
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Edremit Belediyesi kendi elektriğini üretecek

19.03.2022 00:57
Edremit Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Van'ın Edremit Belediyesince yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek amacıyla başlatılan 'Güneş Enerji Santrali' projesi hayata geçiriliyor.

Van'ın Edremit Belediyesince yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek amacıyla başlatılan 'Güneş Enerji Santrali' projesi hayata geçiriliyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın projeleri arasında yer alan güneş enerji santrali (GES) için geri sayım başladı. Edremit'in daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için yatırımlarını aralıksız sürdüren Edremit Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki çalışmalarına güneş enerjisini de ekliyor. Eski Cami Mahallesi'nde 2.5 mw gücünde güneş enerji santrali kurma izinlerini alan Edremit Belediyesi, kendi enerjisini üretecek. 90 dönümlük arazinin 39 dönümü üzerine yaklaşık 6 bin adet panel kurulacak. 2021 yılının Eylül ayında resmi süreçleri başlatılan projenin dün ise VEDAŞ'ta düzenlenen protokol ile imzaları atıldı.

İmza sonrası güneş enerji santrali (GES) ile ilgili müjdeyi duyuran Başkan İsmail Say, santralin kurulum çalışmalarına kısa sürede başlayarak faaliyete geçirmek istediklerini belirtti. Edremit Belediyesine gelir sağlayıcı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Say, ihtiyaçlarının 8 katı bir enerjinin üretileceğini kaydetti. Ciddi bir tasarrufun elde edileceğini vurgulayan Başkan Say, yıllık ortalama 13 bin 370 ağacın karbondioksit emilimine denk gelen 3 milyon 110 bin 280 kilogram karbondioksit salımının da önlenmiş olacağını söyledi. Projenin Van'a ve Edremit'e hayırlı olmasını dileyen Başkan Say, vakit kaybetmeden kurulum çalışmalarının da start alacağını sözlerine ekledi. - VAN

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Edremit Belediyesi, Edremit, Enerji, Güneş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Edremit Belediyesi kendi elektriğini üretecek - Son Dakika


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