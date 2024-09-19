Edremit Belediyesi\'nde Genel-İş Sendikası Yeniden Yetkili

Politika

Edremit Belediyesi'nde 10 yıldır yetkili sendika olarak faaliyet gösteren DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, yapılan son yetki sürecinde de belediye çalışanlarının tercihi oldu. Hem belediyede kadrolu olarak görev yapan işçiler hem de Edremit Belediyesi Personel AŞ bünyesindeki işçilerin büyük kısmı, toplu iş sözleşmesi yetkisi için Genel-İş Sendikası'na destek verdi. Böylece DİSK/Genel-İş, Edremit Belediyesi'ndeki yetkili sendika unvanını bir kez daha kazandı.

Yasal sürecin sonunda işçiler tarafından verilen destekle toplu sözleşme imzalama yetkisini yeniden kazanan Genel-İş Sendikası, belediyedeki örgütlülüğünü 10 yıldır kesintisiz sürdürmeyi başardı. Kadrolu işçiler ve şirket personeli elde eden sendika, işçilerin sosyal ve ekonomik haklarını savunmaya devam edecek.

Sendikal eğitim programı için ilçede bulunan DİSK/Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'da Edremit temsilcileri ile bir araya gelerek sürecini değerlendirdi. Yeni toplu sözleşme sürecinin hayırlı olmasını dileyen Çalışkan, Edremit'in önemli bir ilçe olduğunu kaydetti, sendika olarak Edremit Temsilciliği'ni faaliyete geçirdiklerini ifade etti.

Genel-İş sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Faruk Saral, yetki sürecini değerlendirdi. Bazı sendikaların çeşitli oyunlarına ve aldatmacalarına rağmen belediye işçilerinin sağduyulu davrandığını ve mevcut sendikalarına sahip çıktığını belirterek, "Edremit Belediyesi personeli, emeğinin ve haklarının yanında durarak Genel-İş'e olan güvenini bir kez daha gösterdi. Bizler, işçilerimizin hem alın terinin karşılığını alması hem de sosyal ve kültürel haklarının geliştirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - BALIKESİR